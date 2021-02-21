وفد البابا فرنسيس يصل ذي قار

2021/02/21 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع

وصل وفد البابا فرنسيس، اليوم الأحد ، إلى محافظة ذي قار تمهيداً لزيارة البابا الى مدينة أور شهر آذار المقبل .

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"محافظ ذي قار ناظم الوائلي، وقائد عمليات سومر الواء الركن عماد السيلاوي والمطران حبيب النوفلي كانوا في استقبال وفد بابا الفاتيكان".

وأضاف أن" الوفد سيمهّد لزيارة البابا فرانسيس الى مدينة اور الاثرية شهر آذار المقبل ".

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