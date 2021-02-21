دعوة لمشاهدة راشومون - محمد زكريا توفيق

2021/02/21 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق حتى لو لم تكن قد سمعت عن الفيلم الياباني راشومون للمخرج أكيرا كوروساوا 1950، ربما تكون على علم بموضوعه.



هو بنية درامية تسمى "تأثير راشومون".



تعرفها ساحات القضاء؛ عندما يتقدم شاهدان أو أكثر للشهادة في قضية لتفسير نفس الحدث.



كل من منظور مختلف.



تذكرنا بقصة عميان هندستان والفيل.



عميان هندستان قد وجدوا فيلا في طريقهم.



قال أحدهم إنه جدار عندما لمس بطنه؛ الثاني ثعبان عندما مسك خرطومه؛ الثالث رمح ......





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