تعقيب مبدئي علي تصريحات وزيرة التخطيط - حمدى عبد العزيز

2021/02/21 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز مبدئياً لايوجد مايبرر أن يقوم أي مسئول علي أي مستوي من مستويات الدولة بالمن بماتنفقه الدولة علي المواطنين ..علي العكس فأموال الدولة مصدرها الضرائب التي تحصلها الدولة من المواطنين اقتطاعاً من ناتج قوة عملهم أو ممايمتلكون أو مما يربحون ، وكذلك ناتج إداراتها للموارد والثروات الطبيعية التي هي في حقيقتها ملك لسكان الأراضي والبحار التي تشكل حدودها حدوداً للوطن ، حتي القروض التي تقترضها الدولة يسددها ......





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