الاندماج كأفق / الاندماج كقرار.....4 - محمد الحنفي

2021/02/21 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الاندماج كقرار:.....2وعندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية، التي لا تكون إلا يمينية، أو وسطية، أو يسارية، فإن الاندماج فيما بينها، يخضع لشروط معينة.فالأحزاب اليمينية، أحزاب سياسية صرفة، إلا أنها، في سياستها، لا تخدم إلا مصالح اليمين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى له تنمية مصالحه، وجعل الشعب، بفئاته الكادحة، في خدمة تنمية مصالحه، في القبول بحكمه، دون نقاش، ......





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