تعليق سيميوني على الهزيمة المحبطة أمام ليفانتي

2021/02/21 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أنه لا يبحث عن “أعذار” بسبب سلسلة نتائج الفريق الحالية، وآخرها خسارته أمام ليفانتي 0-2، وشدد على ضرورة التحلي بالقوة في مواجهة الصعوبات والعوائق.

قال المدرب عقب سؤاله حول الغيابات التي يعاني منها فريقه: “لا أبحث عن أعذار، نحن المدربون أول من يجب علينا منح اللاعبين الأدوات لإيجاد الحلول، لأنهم امتلكوها في شوط المباراة الثاني”.

وأضاف سيميوني خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “ليس لدي أدنى شك أن جميع المسابقات متساوية، ثمة أوقات صعبة وعوائق، ولكن يكون هذا على الجميع، وليس على أتلتيكو مدريد فقط، من يكونوا أقوياء في اللحظات الصعبة هم من لديهم فرصة أكبر لبلوغ الهدف المرجو”.

وتابع: “طريق الوصول للأهداف مليء بالمحطات، ويجب علينا عبورها، وفريقي حالياً في هذا الطريق”.

واختتم: “سنواجه عقبات وسيكون علينا أن نتخطاها بأفضل طريقة ممكنة”.

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