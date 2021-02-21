كربلاء..تسجيل 339 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/21 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا في بيان، عن تسجيل نحو 400 اصابة جديدة ووفاة 4 بالمرض شملت مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " ان عدد الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا بلغ 1712 فحصاً، اتضح خلالها اصابة (339) شخصا بالفايروس وان نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات هي ( 24%)، أما عدد الحالات المحالة الى المُستشفى بلغ (48) حالة، وعدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (291) حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء الى (367) حالة وعدد حالات الوفاة بلغ (4).

وجدد بيان قسم الصحة في كربلاء، مطالبته للمواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات إستخدام المناديل للعطاس والسعال الالتزام بالتباعد الاجتماعي طبخ الطعام بشكل جيد وغسل اليدين بالماء والصابون ولمدة 30 ثانية كذلك غسل الفواكه بالماء والمعقمات.

PUKmedia جميل زنكنة-كربلاء

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