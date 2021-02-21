الصحة تتحدث عن إصابات شديدة بكورونا.. وتؤكد: وسيلة وحيدة لتفادي الخطر

2021/02/21 | 10:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

عبرت وزارة الصحة والبيئة، عن مخاوفها بشأن فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا بعد استمرار زيادة ...

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