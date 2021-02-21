اثار ذي قار تفصح عن نسبة استعدادها لزيارة البابا

2021/02/21 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مفتشيَّة آثار محافظة ذي قار، الاحد، عن وصول تحضيرات استعدادها لزيارة بابا الفاتيكان للمحافظة إلى نحو 70 بالمئة.وقال مدير المفتشيَّة طاهر كوين في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات العاملة في المدينة باشرت تهيئة المكان المخصَّص لنزول بابا الفاتيكان وإقامة القداس بجوار بيت النبي إبراهيم “ع”، خلال زيارته المدينة الشهر المقبل، مشيراً إلى أنَّ تهيئة المكان كانت بإيصال التيار الكهربائي ونصب السرادق والمنصة”.وأضاف كوين، أن “الأعمالَ شملتْ نصبَ أبراج الاتصالات والإنترنت وتبليط الشارع الذي يربط مدينة الناصرية بالمدينة الأثرية، وإيصال جميع الاحتياجات إليها بضمنها الماء”.وتابع أن “أعمال التأهيل شملت ساحتين ودارَيْن للاستراحة ستُستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة”، مؤكداً أنَّ “العملَ يجري بمستوى عالٍ جداً وعلى المدى البعيد، ولا يقتصر فقط على زيارة بابا الفاتيكان إلى المدينة”.وبشأن بعض الانتقادات التي وجِّهت إلى تلك الأعمال في المدينة أكد مدير مفتشيَّة آثار ذي قار أنَّ “من ضمن شروط منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” لإدراج المواقع الأثرية وبضمنها مدينة أور في لائحة التراث العالمي ألا يُضاف عليها أيُّ بناء”، موضحا أن “كل ما يجري الآن من أعمال هي خارج المدينة، أما الأعمال التي تجري في الداخل فهي متنقلة وسيجري تفكيكُها ورفعُها إلى أماكن أخرى بعد انتهاء مراسم الزيارة”.



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