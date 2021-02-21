تقرير أميركي: يجب على واشنطن عدم الاستهانة بالغواصات الايرانية

2021/02/21 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …حذر موقع ناشيونال انترست الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية في تقرير له ، الاحد، بان على الولايات المتحدة ان لاتستهين بقدرات البحرية الايرانية وخصوصا سلاح الغواصات وقدرتها على احداث ضرر كبير بالبحرية الامريكية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم من ان خطط الجيش الايراني تركزت على بناء قدرات دفاعية في منطقة الخليج فإن غواصة (فتح) توفر امكانيات حقيقية بشكل ملموس ويبدو أنها يمكن أن توسع بشكل مفيد القدرات متوسطة المدى لأسطول الغواصات الإيراني”.واضاف ان ” الاستراتيجية الايرانية في البحر تعتمد كبير على حروب الكر والفر مستفيدا من من أسطوله الكبير من زوارق الهجوم السريع التي تحمل صواريخ مضادة للسفن بالاضافة الى احدى وعشرين غواصة صغيرة من فئة الغدير منتجة محليًا ، وهي مشتقة من فئة يونو الكورية الشمالية.



يمكن لهذه الغواصات التي يبلغ وزنها 120 طنًا أن تتحرك بسرعة إحدى عشرة عقدة (ثلاثة عشر ميلًا في الساعة) وتحمل كل واحدة طوربيدات بطول 533 ملم ، حيث تعد المياه الساحلية الضحلة مواتية جدًا لعمليات الغواصات الصغيرة ، ومع التداخل بين المياه الضحلة الصخرية والأمواج الصاخبة مما يقلل من نطاقات اكتشاف السونار ويمنح الغواصات الصغيرة فرصًا وفيرة للاختباء والانتظار في الكمين”.وتابع انه ” فيما يتعلق بالقدرات الكبيرة فلدى ايران ثلاث غواصات كبيرة تعمل بالديزل والكهرباء أكبر بكثير وأكثر قدرة من فئة كيلو تم شراؤها من روسيا في التسعينيات، حيث يمكن أن تصطاد بشكل مريح في مياه المحيط الهندي”.واشار الى أن ” ايران بدات تعتمد على نفسها في بناء الغواصات من الطراز شبه الثقيل حيث تعتبر غواصة فتح من الاسلحة المهمة .



يبلغ طول الغواصة مابين اربعين الى ثمانية واربعين مترا بازاحة قدرها 600 طن مغمورة ويوجد فيها أربعة أنابيب طوربيد مقوسة مع إمكانية الوصول إلى ست إلى ثماني عمليات إعادة تحميل ، مع مجموعة سونار دائرية تقع أسفل الأنابيب كما يمكنها ان تعمل حتى عمق مائتي متر تحت سطح الأرض، فيما تضع المصادر سرعتها القصوى بشكل مختلف أثناء الغمر بين أربعة عشر وثلاث وعشرين عقدة (من ستة عشر إلى ستة وعشرين ميلًا في الساعة)”.وبين التقرير أن “غواصة فتح يمكنها أيضًا العمل لمدة تصل إلى خمسة أسابيع في البحر على مدى يصل إلى 3100 ميل ، مما يمنحها القدرة على التحمل للمغامرة في منطقة أبعد في بحر العرب.



ومع ذلك ، فمن غير الواضح المدة التي يمكن أن تسبح فيها الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء بشكل مستدام تحت الماء دون السطح أو الغطس لإعادة شحن البطاريات”.واشار التقرير الى أن “من الأمور الغامضة أيضًا خطط طهران لإنتاج غواصتين طولهما ستين متراً من فئة البسات أو قائم ، تزيح 1،200 إلى 1،300 طن ، مسلحة بستة أنابيب طوربيد.



تشمل المواصفات الأخرى المطالب بها عمق غوص يصل إلى ثلاثمائة متر وسرعة قصوى تبلغ ثلاثة وعشرين ميلاً في الساعة، حيث ان تقريرًا لمكتب المخابرات البحرية نُشر في آذار عام 2017 يتعامل مع فئة بسات على محمل الجد ، ويدعي أنها ستدخل الخدمة مع البحرية الإيرانية مع القدرة على إطلاق صواريخ كروز التي تُطلق من الغواصات في السنوات الخمس المقبلة.



من الناحية النظرية ، ستزيد هذه الأسلحة بشكل كبير من نطاق الضرب لأسطول غواصات طهران مما يزيد من خطورتها بشكل كبير على البحرية الامريكية في الخليج في حال نشوب صدام مسلح “.



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