توجيه جديد من مصرف الرافدين حول سلف الموظفين

2021/02/21 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

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أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا بشان سلف الموظفين، حيث أشار إلى أن استلام وتوزيع السلف يكون عبر فروع المصرف حصرا.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، 21 شباط 2021، ان "استلام وتوزيع السلف للموظفين، يكون من خلال فروع المصرف حصرا".

وأشار البيان إلى ان "منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية يكون عبر الفرع الرئيسي"، مبينا أن "المصرف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا".

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