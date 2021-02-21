الزراعة تدعو القضاء لإسناد القوات الأمنية بحماية المنتج المحلي ومنع المستورد

2021/02/21 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الاحد، السلطات القضائية إلى إسناد القوات الأمنية في منع دخول المحاصيل المهربة وإصدار قرارات بالمداهمة والحجز.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان، إن “وزير محمدالخفاجي ترأس، اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لمناقشة الخطوات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، بحضور الوكيل الإداري للوزارة والمستشارين والمدراء العامين لدوائر […]

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