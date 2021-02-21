امانة بغداد توضح أسباب انقطاع الماء في بعض مناطق العاصمة

2021/02/21 | 10:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أوضحت امانة بغداد، الاحد، أسباب انقطاع الماء في بعض مناطق ومحلات جانبي الكرخ والرصافة.وقال معاون مدير ماء بغداد في امانة العاصمة عمار هشام عبد القادر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “القطوعات التي تشهدها بعض مناطق ومحلات جانبي الكرخ والرصافة تاتي ضمن الخطة الاستباقية لصيانة شبكات الماء الصافي استعدادا لفصل الصيف».وأضاف عبد القادر، أن “بعض المناطق شهدت قطوعات مؤقتة مثل الثعالبة والدورة والكرادة والشعب نتيجة القيام بازالة ترسبات الاطيان من الخزانات والانابيب الرئيسة ضمن مشروعي شرق دجلة والرصافة الكبير، ورافقها تذبذب في توليد الطاقة الكهربائية للمحطات المجهزة بالماء الصافي».واوضح ان “التجاوز على شبكات الماء الصافي سبب مشكلة شح الماء لبعض المناطق، خصوصا بعد تسجيل زيادة في عدد المحلات السكنية، فعلى سبيل المثال كان عدد المحلات الرسمية ضمن قطاع منطقة الشعب 34 محلة مسجلة ضمن الخارطة الادارية، لكن تمت حاليا ملاحظة وجود 71 محلة عشوائية في المنطقة نفسها، مما ادى الى حدوث ضغط على الشبكات لانها مصممة لطاقة معينة».ولفت عبد القادر الى ان “الامانة كانت قد اعلنت تسجيل الف و203 محلة تجاوز في عموم بغداد، بينما بلغ عدد المحلات الرسمية المسجلة ضمن الخارطة الادارية للعاصمة 537 محلة رسمية».



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