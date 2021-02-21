العمل النيابية تدعو لصرف منحة طوارئ لمحدودي الدخل

2021/02/21 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعتْ لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة،الاحد، الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ حقيقيةٍ لمحدودي الدخل (العمال والكسبة) الذين يكسبون أرزاقَهم بشكلٍ يومي، بينما أكدت تأييدها للإجراءات الوقائيَّة الصحيَّة لخليَّة الأزمة (الحظر الجزئي والشامل) للحد من تفشّي جائحة كورونا المستجد.

وذكر بيان للجنة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ “العمال والكسبة قد انقطعت أرزاقهم بسبب هذا الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعةٍ كبيرةٍ في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعيشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضاً”.

وحثت الحكومة على “الإسراع بوضع الحلول الكفيلة لتقديم منحة طوارئ نقدية لهذه الأسر الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة، فعليها أنْ تحافظ على قوت المواطنين اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع، مثلما تحافظ على صحة المواطنين”.

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