2021/02/21 | 10:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب شخص عقب سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد السبت.



ووقع القصف بعد قيام القوات العراقية بشن عملية مداهمة بدعم من الحشد العشائري على تجمع لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في الطارمية، ما أدى لمقتل خمسة من عناصر التنظيم واثنين من مقاتلي الحشد العشائري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: هجوم بالصواريخ على قاعدة جوية قرب بغداد عقب عملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية") نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: هجوم بالصواريخ على قاعدة جوية قرب بغداد عقب عملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).