2021/02/21 | 10:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر بيع وشراء الدولار في الأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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