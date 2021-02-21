2021/02/21 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن طائرة مدنية حلقت فوق منطقة عسكرية، في وقت سابق من فبراير الجاري، الأمر الذي قال عنه تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال" إنه كاد أن يؤدي إلى كارثة جوية.

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