سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لهذا اليوم

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأحد (21 شباط 2021) بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,400,000 تومان

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