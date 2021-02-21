سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية لليوم الأحد

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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اليوم : الاحد : 21 - 2 - 2021 - الساعة 10:35 ص

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,400,000 تومان

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( تنويه)

- اسعار العملات العالمية المذكورة حالياً في تلك البلدان وليس في العراق

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