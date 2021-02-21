سلالة كورونا الجديدة تظهر في أربيل وتسجل 5 إصابات

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد اليوم - أربيل

سجلت محافظة أربيل، اليوم الأحد، 5 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لـ(بغداد اليوم)، أن "الحالات المشكوك بإصابتها بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل، ثبت إصابتها بعد فحصها بالمختبر".

وأضاف، أنه "لغاية الآن، تم تسجيل 5 إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل".

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