بجانبه مسدس يعود لعائلته.. العثور على جثة شاب على طريق كركوك- بغداد

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمني، اليوم الاحد (21 شباط 2021)، بأن القوات الامنية عثرت على جثة تعود لشاب قرب طريق كركوك- بغداد.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شاباً يبلغ من العمر 20عاماً وجد مقتولاً قرب طريق كركوك- بغداد، بإطلاقات نارية".واضاف المصدر، أن "القوات الامنية عثرت على مسدس بجانب الجثة، وبعد التحقيق تبين ان المسدس يعود الى عائلته".وتابع، أن "القوات الأمنية، نلقت جثة الشاب الى الطب العدلي، وتجري تحقيقاتها حول معرفة الجريمة، اذا ما كانت عملية انتحار، او جريمة قتل متعمدة".وبين الحين والآخر، تفيد المصادر الامنية، بان عناصر الشرطة او الجيش، تعثر على جثث مرمية في الطرقات، او في الساحات الترابية، او مدفونة في مكان مجهول، لاشخاص مجهولين، و معروفين، وسط مطالبات بتفعيل الجهد الاستخباري وتكثيف العمليات الاستباقية، والملاحقات الامنية، للحيلولة دون تزايد حالات القتل العشوائي او المتعمد.

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