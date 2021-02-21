وفد من الفاتيكان يصل إلى ذي قار تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة البابا الى العراق

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل وفد من الفاتيكان، اليوم الاحد، الى مطار الناصرية ، تمهيداً لزيارة البابا المرتقبة الشهر المقبل.وقال مصدر اعلامي مرافق للوفد، ان "الوفد الذي يضم 15 شخصية وصل اليوم الى مطار الناصرية لزيارة مدينة الزقورة الاثرية والاطلاع على الاستعدادات تمهيدا لزيارة البابا"./انتهى2

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