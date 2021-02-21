العراق والبحرين يبحثان التعاون المشترك لتطوير الرياضة بين البلدين

2021/02/21 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة سبل التعاون المشترك لتطوير الرياضة بين البلدين .وبحسب الاعلام البحريني ان , نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل وزير الشباب والرياضة الذي يزور المملكة لحضور مباريات منتخب العراق المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2021، التي تستضيفها البحرين.وتبادل الجانبان خلال المقابلة سبل التعاون المشترك لتطوير الرياضة بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين الشقيقين ".من جانبه رحب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة خلال المقابلة بالوزير درجال , مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي "./انتهى2

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