كورونا يقضي على اكثر من 59 الف ايراني

2021/02/21 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما

سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس

کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر امس

السبت ملیون و566 الفا و81 شخصا، وبوفاة 68

شخصا اخر خلال السا

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