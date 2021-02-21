ميسان خالية من الإصابات بالسلالة الجديدة

2021/02/21 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

أكد مدير عام صحة ميسان علي العلاق ،اليوم الأحد ، خلوَّ المحافظة من الإصابات بالسلالة الجديدة لفايروس كورونا مبيناً ، أن الالتزام بتعليمات خلية الأزمة هو الحل .

وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن " الوضع الوبائي في ميسان مسيطرة عليه والمديرية في اتم الاستعداد لمواجهة الاصابات الجديدة " مشيراً الى ، أنه " لاتوجد اصابات بالسلالة الجديدة في ميسان حالياً وأن كل الموجود الآن هو 12 اصابة راقدين في المستشفى فقط أثنان منها خطره " .

وأضاف ، انه" تم اغلاق منفذ الشيب امام الوافدين حتى اشعار آخر من لجنه السلامة الوطنية" مؤكداً ، أن "مؤشر الاصابات يدعو للقلق ".

وأشار الى ، أن "الحظر الكلي قد يشمل محافظات مجاورة وهذا يسجل هاجس خطر للمحافظة كونها ترتبط مع البعض منها ، ولابد من تشديد الاجراءات في السيطرات المحورية عزير ميمونة بتيرة علي الغربي شيب" .

ولفت العلاق الى ،أن " المؤسسات الصحية في ميسان جاهزة تماما ووضع الاوكسجين مثالي، وأن الحجر للمصابين يتم في مستشفى الصدر مركز الامراض الانتقالية " .

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