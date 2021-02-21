ذي قار تسجل 264 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/21 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، حالتي وفاة و 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر مصدر طبي ، إن “محافظة ذي قار، سجلت وفاتين و 264 اصابة جديدة بالفيروس مقابل 59 حالة شفاء من كورونا في عموم المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.وسجلت محافظة ذي قار، يوم أمس السبت، حالتي وفاة و254 اصابة بكورونا.

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