2021/02/21 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على منتحل صفة ضابط شرطة وآخر بالابتزاز الالكتروني في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكاظمية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية وتم توقيفه وفق المادة ٢٦٠ ق.ع".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة إلكترونياً وفق المادة ٤٣١ ق.ع ، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على منتحل صفة ضابط شرطة وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على منتحل صفة ضابط شرطة وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).