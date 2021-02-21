المالية النيابية: هناك تقارب لحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2021/02/21 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، استمرار الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والاطراف السياسية للانتهاء من اعداد مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الزيارة الاخيرة للوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان كانت ايجابية وحصل تقارب كبير لحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واضاف: هناك مقترحات متبادلة بين الاطراف السياسية والوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان، ونحن ننتظر التوصل الى اتفاق مشترك يحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعالام 2021.

وقال: ان الاجواء ايجابية واتصور بان الايام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من اعداد مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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