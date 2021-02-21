المالية النيابية: هناك تقارب لحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الزيارة الاخيرة للوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان كانت ايجابية وحصل تقارب كبير لحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة.
واضاف: هناك مقترحات متبادلة بين الاطراف السياسية والوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان، ونحن ننتظر التوصل الى اتفاق مشترك يحسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعالام 2021.
وقال: ان الاجواء ايجابية واتصور بان الايام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من اعداد مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
PUKmedia خاص
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