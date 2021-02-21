وزير الصحة يبشر العراقيين بوصول ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا خلال هذه الفترة

2021/02/21 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، وصول الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط الجاري، محذراً في الوقت ذاته من ارتفاع الإصابات خلال اليومين الماضيين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن التميمي قوله إن أكثر من … Readmore

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