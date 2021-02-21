المالكي يهاجم الحكومة ويؤكد رغبته بالعودة لرئاسة الوزراء بالقول جرب غيري تعرف خيري

2021/02/21 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رغبته بتولي منصب رئيس الوزراء المقبل “والقتال في أشد الظروف صعوبة لمساعدة العراق”، وفيما هاجم رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي وأنكر “حقه” في تشكيل لجنة مكافحة الفساد، أشار إلى أن داعميه ينطلقون “من … Readmore

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