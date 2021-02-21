أضف الشحن اللاسلكي إلى سيارتك بأسهل طريقة ممكنة

2021/02/21 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع إزدياد حاجتنا للإنترنت والإتصال بالناس، بتنا عاجزين عن الإستغناء عن هواتفنا للحظة واحدة. ولكن مشكلة شحن بطارية الهواتف الذكية تعرقل عملنا في بعض الأحيان، لذلك هناك دائماً من يعمل على حلول لإبتكار أحدث أنواع التكنولوجيا لتسهيل هذه المشاكل.



إنه الشاحن اللاسلكي Flexo، الحل الأبرز لمشكلة شحن الهاتف وواحداً من أهم الاجهزة الذكية بتقنية في غاية الروعة والحداثة.

تصميم الشاحن

يتميز شاحن فليكسو بتصميمٍ رائع، فحصيرة فلكسو أي المكان المخصص لوضع الهاتف مزودة بقاعدة مقاومة للإنزلاق، فضلاً عن أنها مصنوعة من مادة المطاط المرن الذي يتكيف مع شكل لوحة القيادة في السيارة لمرونة أكثر في التحكم وعدم إزعاج السائق من جهة، ومن جهة أخرى عدم تعريض الهاتف لخطر الوقوع أو الخدوش.

إضافة إلى ذلك، تسمح هذه القاعدة بإسخدام الهاتف بالطريقة التي تحتاجها، ووضع الهاتف أفقياً أو عامودياً، مما يسهل إستخدامه مثلاً لمشاهدة أي فيديو أو استخدام نظام الملاحة او خريطة الطريق.

المواصفات التقنية

يبلغ حجم هذا الشاحن اللاسلكي 189 ملم بالطول وعرضه 103 ملم أما الإرتفاع فهو 25 ملم، ويبلغ وزنه 215 غراماً فقط.



يعمل الجهاز على عدد كبير من الهواتف الذكية أبرزها هواتف شركة آبل، سامسونج، أل جي، مايكروسوفت، سوني، نوكيا وشاومي، شرط أن تكون الأجهزة داعمة لتقنية Qi للشحن اللاسلكي.

أما من الناحية الكهربائية فهذا الجهاز يؤمن شحن بقوة 5 فولت، و2 أمبير، و 10 واط، ويستخدم تقنية الشحن اللاسلكي Qi 1.2.4، ولكنه ليس مزوداً بتقنية الشحن السريع.

أخيراً، يؤكد هذا الجهاز مرة جديدة انه حاجة لمستخدمي الهواتف الذكية كونه، مصمم بطريقة مبتكرة يسمح للمستخدم، ليس فقط اقتنائه للسيارة، بل ايضاً للمنزل او حتى استخدامه للمكتب لان جهازاً عصرياً وسهل الإستعمال.

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