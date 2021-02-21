الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تأييده لمبادرة الحكيم لإيجاد حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية والاقليم

2021/02/21 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي تأييده لمبادرة زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم لإيجاد حلول للملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .وقال جنكي في كلمة القاها خلال مراسم الحفل التأبيني لذكرى وفاة المرجع الديني محمد باقر الحكيم والتي … Readmore

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