آخر توقعات الأمطار والثلوج اليوم

2021/02/21 | 11:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر تطورات حالة الطقس، الأحد، طبقا لتحديثات الخرائط الجوية، إلى تقلبات جوية وفرص لأمطار وثلوج في بعض المناطق.

وقال المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 21 شباط 2021، إنه "اعتبارا من يوم غد الاثنين ولغاية ليل الاربعاء المقبل يتوقع حدوث تقلبات جوية وأمطار في البصرة وذي قار واطراف ميسان والسماوة وجنوب غربها على فترات، اما باقي المدن فيكون فيها استقرار نسبي وربما تتطور الحالة المقبلة وتتوسع".

وأضاف ان "فرص هطول الثلوج مع الامطار تستمر اليوم الأحد، على مناطق واسعة من السليمانية وشمال شرق كركوك ومرتفعات اربيل وشرق دهوك".

وأشار إلى ان "باقي المدن تشهد غيوم متفرقة اليوم الاحد، وتتكاثر جنوب البلاد وهناك فرص هطول خفيف في بادية السماوة مع استمرار الأجواء الباردة وخاصة خلال الليل" .

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