مع فرض الحظر واغلاق البورصة.. كم بلغ سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية؟

2021/02/21 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستقر اسعار صرف الدولار منذ 3 ايام ووسط اغلاق البورصات كافة بفعل حظر التجوال الوقائي.

وسجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي استقرارا نسبيًا عند مكاتب الصيرفة حيث بلغت:

سعر بيع الدولار 146,500

سعر شراء الدولار 145,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,400,000 تومان

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