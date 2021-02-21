النجف تحذر: الوضع الصحي قد يخرج عن السيطرة

2021/02/21 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر مدير صحة النجف الأشرف رضوان الكندي، الأحد، من خروج الوضع الصحي في المحافظة عن السيطرة نتيجة ارتفاع إصابات فيروس كورونا.وقال الكندي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “صحة النجف باشرت باجراء 2327 فحصاً مختبرياً ( PCR )لحالات مشتبه بها”.وأضاف، أن “مجموع الاصابات الكلي في محافظة النجف الاشرف بلغت 28783 إصابة، أما حالات الشفاء وصلت الى 23917 حالة، في حين ان مجموع الوفيات بلغت 337 حالة”، لافتاً الى “مجموع الحالات تحت العلاج بلغت 4529، اما مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بدء الجائحة بلغت 2673 حالة”.وحذر الكندي، من “استمرار ارتفاع الاصابات وعدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعابها”، داعياً “المواطنين الى التعاون والالتزام بالاجراءات الصحية لحين السيطرة على الوباء والحد من انتشاره”.



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