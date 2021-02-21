2021/02/21 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تسجيل 5 حالات من السلالة المتحورة لفيروس كورونا في إقليم كردستان.

– مراسل التغيير: صحة ديالى تؤكد اصابة 100 شخص بكورونا خلال 24 ساعة.

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