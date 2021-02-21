ائتلاف النصر يرد على تصريحات النجيفي بخصوص اتهامه حيدر العبادي بادخال القوات التركية الى العراق

2021/02/21 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ائتلاف النصر بيانا رد من خلاله على اتهامات محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، بشأن مسؤولية رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن دخول القوات التركية إلى العراق.ووصف بيان للمتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر تصريحات النجيفي التي قال فيها ان … Readmore

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