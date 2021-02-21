الاتصالات: توسيع المشروع الوطني للانترنت سيشمل جميع المحافظات

2021/02/21 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الاتصالات ، الأحد، أن المباشرة بمشروع الكابل الضوئي مرهونة بالموافقات الأمنية.وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه " تمَّت إحالة مشروع الكابل الضوئي الذي يتسع لـ 150 ألف خط في بغداد " مبيناً أن "المشروع في طور استحصال الموافقات الأمنية لغرض المباشرة بالعمل ،وهذا المشروع ضمن القرض الياباني " وأضاف أن "هناك مشروعاً آخر هو مشروع الـ 16 محافظة ،وهو في طور الدراسة والتحليلات النهائية وستتم إحالته الى الشركات المختصة ،الذي سيوفر ثلاثة ملايين خط في العراق " مشيراً الى أنه "يشمل 16 محافظة عراقية عدا محافظات إقليم كردستان " .ولفت المشهداني، إلى أن "المشروع الوطني (الواي فاي) الذي تم الإعلان عنه قبل أيام بدأ العمل به في بغداد منطقة زيونة وقد لاقى استحسان المواطنين في بغداد ،وسوف يتسع نهاية هذا العام الى باقي المحافظات " مؤكداً أن "جميع هذه المشاريع المهمة سوف تحسن من واقع الأنترنت الحالي في العراق " .

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