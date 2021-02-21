مدير وكالة الطاقة يبدأ اجتماعاته في طهران قبيل انتهاء مهلة رفع العقوبات

2021/02/21 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اجتماعات مع مسؤولين في طهران الأحد، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.ووصل غروسي مساء السبت الى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس … Readmore

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