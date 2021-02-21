رسمياً: افتتاح الطريق الرابط بين صلاح الدين والأنبار بعد 6 سنوات إغلاق (صور)

2021/02/21 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الأحد، إعادة افتتاح أحد ابرز الطرق الحيوية والمهمة بين الانبار وصلاح الدين، والذي كان مغلقاً منذ سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق صيف عام 2014.

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وقال الدليمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021) إنه "تم اعادة افتتاح طريق الرمادي- سامراء امام حركة المركبات بعد إعادة تأهيله إذ تم إغلاق هذا الطريق منذ اكثر من ست سنوات بعد أن تعرضت اجزاء واسعة منه الى التدمير إبان العمليات الإرهابية التي شهدتها المناطق القريبة منه".

وبحسب البيان، "حضر مراسم افتتاح هذا الطريق الحيوي والمهم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري وعدد من المسؤولين والقادة الأمنيين".

واشار البيان إلى أن "لهذا الطريق أهمية استراتيجية حيث سيوفر الجهد والوقت أمام مستخدميه الذاهبين إلى المناطق الشمالية".

من جهته، أكد قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام، افتتاح طريق الانبار - سامراء بحضور قائد القوات البرية ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة ومحافظي صلاح الدين والأنبار وعدد من القيادات الأمنية.

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