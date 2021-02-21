أول تعليق من صحة أربيل بعد ظهور السلالة الجديدة: سنغلق الطرق مع المحافظات الاتحادية

2021/02/21 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانأكد مدير صحة محافظة أربيل، دلوفان جلال، اليوم الاحد (21 شباط 2021)، أن الوضع ما يزال مطمئنا في محافظات الإقليم وأربيل، بخصوص السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.وقال جلال في حديث لـ(بغداد اليوم)، "لدينا اجتماعا لخلية الأزمة في الإقليم، ولن نذهب باتجاه مقترح حظر التجول، لما فيه من سلبيات عديدة على المواطنين والفقراء والداخل المحدود وشلل لحركة السوق والدوائر".وأضاف أنه "لدينا مخاوف من التزايد الكبير في الإصابات بمحافظات الوسط والجنوب، وهنالك مقترح لغلق الطرق مع تلك المحافظاتـ خوفا من التفشي السريع للسلالة الجديدة من كورونا"، مبينا ان "هذا المقترح الأقرب للتنفيذ، مع تشديد الإجراءات على الأماكن العامة والتي فيها تجمعات كبيرة".وأشار إلى أنه "الوضع في الإقليم ما يزال تحت السيطرة ولدينا قرابة 280 ألف جرعة من اللقاحات ستصل الإقليم مطلع الشهر المقبل، وسيتم توزيعها على الفئات الأكثر عرضة للإصابات من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة".

وسجلت محافظة أربيل، اليوم الأحد، 5 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.وقال مصدر طبي لـ(بغداد اليوم)، أن "الحالات المشكوك بإصابتها بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل، ثبت إصابتها بعد فحصها بالمختبر".وأضاف، أنه "لغاية الآن، تم تسجيل 5 إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة أربيل".

وأكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (20 شباط 2021)، أن خيار التوجه نحو الحظر الشامل خلال الأسابيع المقبلة مطروح ، مبينا أن هذا الخيار يحدده الموقف الوبائي ومدى التزام المواطنين بالتوجيهات والإجراءات الوقائية. وسجلت الصحة العراقية يوم امس 13 وفاة و 3273 إصابة جديدة بكورونا ضمن الموقف الوبائي.

وقال الحلفي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الوزارة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك عددا كبير من الإصابات بالسلالة المتحورة، وما يهمنا اليوم هو الحث على التزام اكبر بالإجراءات الوقائية والحد من أعداد الإصابات وكسر سلسلة انتشار الوباء".

وأضاف أن "تشديد الإجراءات أو تخفيفها مرهون بالموقف الوبائي ومدى التزام المواطنين بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة"، لافتا إلى أن "هناك سيكون تقييم للموقف الوبائي من قبل مختصين وخبراء وحسب المستجدات ستصدر التعليمات الجديدة".

وبين أن "الإجراءات ستخفف بالتدريج إذا انخفضت الإصابات، وستشدد في حال استمرت الإصابات بالارتفاع، وربما نتوجه نحو الحظر الشامل باعتباره خيار مطروح في المناقشات التي تجريها الوزارة بخصوص وضع العراق الوبائي".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت (20 شباط 2021)، من فقدان السيطرة على الوضع الصحي في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا وسلالته الجديدة، فيما أشرت ارتفاعاً سريعاً بأعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.وقال بيان الوزارة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "تصاعد الاصابات بشكل سريع يستمر للايام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لاول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".وأضاف: "لذلك آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق".وتابع البيان ان "التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالاصابات خلال الايام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية الى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الاصابات المتزايد مما يؤدي الى زيادة بالوفيات".وأشارت الوزارة إلى أن "الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والاماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية".وأكد بيان الوزارة، أنه "بالوقت نفسه فان الصحة تطمئن المواطن بان مؤسساتها الصحية كافة على اهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الاسرة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وننصحه بعدم التأخر عن مراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مرض الكوفيد".وأكمل البيان: "من منطلق مسؤوليتنا التاريخية امام شعبنا العزيز ندعو كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية بتعليق كل النشاطات ذات التجمعات البشرية كما نهيب بالوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة كافة والسادة محافظي المحافظات العراقية ذات المراقد المقدسة بذل الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية كافة خلال الايام القادمة والالتزام بالاجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة".واضافت الوزارة: "بعد ان دخلت قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ فاننا نهيب بالمواطنين كافة بان يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالاجراءات الوقائية وفي الوقت نفسه فاننا نثمن الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية وتعقيم اليدين".وتابعت: "كل الشكر والتقدير للكوادر الطبية والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب للمرضى في مؤسساتنا الصحية، الشكر والتقدير للجهات الامنية كافة لجهودهم المبذولة في تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات البشرية، اضافة الى مساندتهم للفرق الصحية في مهامها الرقابية لتنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".واختتم البيان بالقول، "كما نشكر جهود القنوات الاعلامية كافة لتكثيف جهودهم في بث التوعية الصحية والتاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية، كما نشيد بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وكل الجهات الساندة لدعم جهود الوزارة في معركتها ضد الوباء في موجته الثانية الخطرة".

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