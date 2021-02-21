فتح طريق الأنبار- سامراء المغلق منذ إعلان داعش عن نفسه لأول مرة

2021/02/21 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، اليوم الأحد (21 شباط 2021)، بإعادة افتتاح الطريق الرابط بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين بعد مرور قرابة الـ 7 أعوام على إغلاقه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق اُفتتح بحضور قائد القوات البرية، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومحافظي الأنبار وصلاح الدين، وقادة العمليات والشرطة في الانبار".

وأشار إلى أن "الطريق الذي افتتح اليوم، كان مغلقاً منذ عام 2014، بعد دخول عصابات تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق، وسيطرتها على عدد من المحافظات".

وكان الطريق قد أغلق في عام 2014 وبعد إعلان تنظيم داعش عن نفسه وسيطرته على المناطق الغربية والشمالية، قبل أن تعيد القوات الأمنية المناطق منه في 2017 لتتحول المعركة بعد ذلك إلى استهدافات وملاحقات.

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