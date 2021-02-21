الحمامي :يطالب بالتحري عن حصص وأرباح العراق في ثلاثين شركة عربية

2021/02/21 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب النائب عن البصرة كاظم فنجان الحمامي بوجوب التحري عن أموال العراق وأرباحه باكثر من ثلاثين شركة عربية رابحة شارك العراق في تمويلها وتأسيسها في السنوات الماضية.واكد الحمامي في بيان صحفي " اهمية إهتمام الأمانة العامة وحرصها، وتوجهها نحو التحري عنها وضمان حقوق العراق فيها.وأشار الحمامي الى عناوين أهم واقوى الشركات العربية، ومقدار حصص العراق فيها.لافتا الى تعاظم أرباح تلك الشركات المنتجة والناجحة./انتهى

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