المياحي: امريكا الدولة الأكثر استفادة من نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي

2021/02/21 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعتبر النائب السابق عزيز شريف المياحي ، الأحد، أن الحشد الشعبي هو صمام أمان العراق ودعمه واجب وطني وعلى الجميع ان يعي ذلك ، مؤكدا أن أمريكا هي الدولة الأكثر استفادة من نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي.وقال المياحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استهداف الحشد الشعبي بات واضحا للجميع”، مبينا أن “الحشد هو صمام أمان العراق ويجب دعمه والوقوف خلفه”.وأضاف أن “أمريكا هي الدولة الأكثر استفادة من وجود أي مؤامرة تحاك ضد الحشد الشعبي”، داعيا القوى السياسية جميعا الى أن “يكون لها رأي واحد وقاطع بإسناد الحشد الشعبي وعدم السماح لاي جهة إضعاف مؤسسة الحشد كون هذه المؤسسة صمام امان العراق”.وكان ائتلاف دولة القانون انتقد، امس السبت، الأصوات التي تجهل تضحيات الحشد الشعبي وتحاول تشويه صورته ، عادا ذلك محاولة من تلك الجهات للابقاء على القوات الأمريكية في العراق.



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