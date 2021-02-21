ترامب يلقي الأسبوع المقبل في فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته المنصب

2021/02/21 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.ويأتي الخطاب المتوقع في 28 شباط/فبراير في إطار “مؤتمر العمل السياسي المحافظ”، وهو أكبر تجمّع سنوي … Readmore

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