غوتيريش يدين “استخدام القوة المميتة” في بورما

2021/02/21 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليل السبت الأحد “استخدام القوة المميتة” في بورما حيث فتحت قوات الأمن النار السبت على متظاهرين مناهضين للانقلاب ما أدى إلى مقتل شخصين.وكتب غوتيريش على تويتر “أنا أدين استخدام العنف المميت في … Readmore

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