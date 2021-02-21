شرطة صلاح الدين: تطبيق إجراءات صحية أكثر صرامة في المحافظة

2021/02/21 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين– واع - فليح العبيدي

أكدت شرطة صلاح الدين، اليوم الأحد، أنها نفذت إجراءات صحية جديدة تنفيذاً لأوامر خلية الأزمة في المحافظة، مبينة أن نسبة الجرائم انخفضت خلال الربع الأول من السنة الجارية قياساً بالعام الماضي، فيما أشارت إلى أن المحافظة تضم 74 مركزاً وهي كافية لفرض الأمن بالمحافظة.

وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن قنديل الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل لجنة خلية الأزمة بالمحافظة، منها تطبيق حظر التجوال الشامل ابتداءً من الساعة 2000 يوم الخميس حتى الساعة 500 يوم الاثنين من كل أسبوع، أضافة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي للأيام : الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 2000 حتى الساعة 5000".

وتابع "التشديد على ارتداء الكمامات والكفوف الواقية، وفرض غرامة مالية قدرها 25 ألف دينار على المخالفين، إضافة إلى منع إقامة مجالس العزاء والأفراح، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على المخالفين، فضلاً عن إلزام جميع الركاب بضمنهم السائق بارتداء الكمامات، كما فرضت خلية الأزمة غرامة مالية 100ألف دينار على العجلات المخالفة للتعليمات".

أعداد المصابين والوفيات بكورونا

وأضاف أن "عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغت 141 إصابة، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة".

انخفاض نسبة الجرائم

وأكد قائد شرطة صلاح الدين، أن "نسبة الجرائم في المحافظة انخفضت خلال الربع الأول لعام 2021، قياساً بالعام الماضي 2020 ".

النشاطات الأمنية الأخيرة

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من الكشف عن جريمة إرهابية في ناحية الاسحاقي، وتم القبض على الفاعل وشقيقه، اللذين اعترفا بانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية وارتكابهم عدداً من الجرائم في المنطقة ذاتها، إضافة إلى القبض على إرهابي في ناحية اليثرب واعترافه بقتل عدد من المنتسبين والحشد الشعبي".

واستدرك، بالقول: "كما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضاء الشرقاط، لقيامه بقتل مواطن صاحب محل صيرفة، إضافة إلى القبض على عصابة للخطف في قضاء الطوز، الذين اعترفوا بخطف اثنين من المواطنين بالقضاء".

قوة أمنية كافية

ولفت إلى أن" عدد مراكز الشرطة 74 مركزاً، تتوزع في مختلف الأقضية والنواحي بالمحافظة"، مؤكداً ان "هذا العدد كافِ لبسط الأمن، ومتابعة الجرائم الجنائية".

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