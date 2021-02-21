2021/02/21 | 11:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 21 فبراير 2021 | 11:29 صباحاً

| عدد القراءات : 6

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الأحد (21 شباط 2021)، أن المحافظة لم تسجل اي اصابات بكورونا المتحور، فيما بين انها زادت الفحوصات التي تخص الفيروس بعموم المحافظة.

وقال مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، إن "محافظة كركوك خالية من اي اصابات بفيروس كورونا المتحور"، مبينا أن "الاجراءات المتبعة من قبل الصحة ساهمت بزيادة عدد المسوحات التي نفذتها خلال الايام الماضية، وان اعداد المصابين بالفايروس ضمن الحدود المقبولة".

ولفت بوشناق إلى، أن "كوادر الصحة منتشرة في المنافذ التي يدخل منها الزائرون وتجري عمليات المسحة لهم وكذلك الفرق الجوالة"، موضحاً أن "الاوضاع الصحية في كركوك جيدة جداً والمستشفيات تعمل بصورة طبيعية".

وأضاف، أن "الوعي الصحي والالتزام بالشروط الصحية أهم ما نعول عليه"، داعياً "المواطنين للالتزام بلبس الكمامة والتباعد وعدم اقامة التجمعات خلال هذه الفترة حفاظا على سلامتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك خالية من كورونا المتحور) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك خالية من كورونا المتحور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).