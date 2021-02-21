كورونا المتحور يقتحم أربيل

2021/02/21 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر طبي في أربيل، اليوم الأحد، بتسجيل خمس إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل.وقال المصدر، إنه تم “تسجیل خمس إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا”، دون المزيد من التفاصيل.وكان المتحدث باسم وزارة صحة إقليم كردستان اسو حويزي أعلن ، يوم أمس السبت، عن وجود خمس حالات يشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة لفيروس […]

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