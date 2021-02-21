الصحة العالمية تسلم العراق شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية

2021/02/21 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت منظمة الصحة العالمية شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة العراقية بهدف دعم جهود التأهب والاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد-19 وسط تزايد كبير في أعداد المصابين بالفيروس والمخاوف بشأن ظهور فيروس متحور جديدة في البلاد.

وبحسب بيان لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تلقى PUKmedia نسخة منه، تنضم الشحنة الجديدة المكونة من 129 حاوية إلى شحنتين أخريين تم تسليمهما في وقت سابق من عام 2020 بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار أمريكي.



وتتضمن الشحنة لوازم ومعدات خاصة بوحدات العناية المركزة بالإضافة إلى قطع غيار لشحنة مكثفات الأكسجين التي قدمتها المنظمة في وقت سابق خلال أزمة الأكسجين في تموز/ يوليو 2020.

كما شملت الشحنة كذلك معدات حماية شخصية وأجهزة لتخطيط القلب وأجهزة لقياس التأكسج وأغطية لأسرة المستشفيات وأثاث وأجهزة لمراقبة المرضى.



وتاتي هذه الإمدادات الوقت المناسب لدعم جهود وزارة الصحة لاحتواء الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والكشف المحتمل عن أنواع أو طفرات جديدة من فيروس كورونا.

وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020، دعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في العراق بأكثر من 120 طناً من الإمدادات الطبية والمعدات وسيارات الإسعاف بإجمالي 4.3 مليون دولار أمريكي لتجهيز المستشفيات العراقية والخدمات الصحية الوطنية المشاركة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.



وسهّل هذا الدعم إدارة عدد كبير من الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة.

وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق: "تواصل منظمة الصحة العالمية العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية العراقية وتقدم الدعم التقني والتشغيلي واللوجستي لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال هذه المرحلة الحرجة من الوباء.



إن هدفنا الرئيسي هو الحد من انتشار كوفيد-19 وتقليص معدلات المراضة والوفيات المرتبطة بالجائحة وتوسيع نطاق الاستعداد لعملية تلقيح ناجحة لحماية العاملين الصحيين والسكان المعرضين للخطر وبقية المواطنين العراقيين في جميع أنحاء البلاد".

وكان العراق قد أعلن عن أول حالة مستوردة من كوفيد-19 في شباط/فبراير 2020.



ومنذ ذلك الحين، شهد العراق زيادة تدريجية في عدد الإصابات المحلية التي ارتفعت بشكل كبير في تموز/يوليو من نفس العام.



وبدأت الأرقام في الانخفاض قرب نهاية عام 2020 لكنها ارتفعت مرة أخرى مؤخراً لتشكل زيادة مقلقة في فبراير 2021.



ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة اعتباراً من 19 فبراير من هذا العام 657,453 حالة و13,220 حالة وفاة.

وتشكر منظمة الصحة العالمية المساهمات السخية من حكومة وشعب دولة الكويت وحكومة وشعب ألمانيا والوكالة الأمريكية للتنمية التي مكنت المنظمة من تقديم هذا الدعم في الوقت المناسب لصالح الشعب العراقي.

PUKmedia يونامي

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