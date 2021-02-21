الفيروس المتحور يدخل أربيل وخمسة اشخاص أول ضحاياه

2021/02/21 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفاد مصدر في وزارة صحة إقليم كردستان، الاحد، بتسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المتحور في أربيل، كأول حالات إصابة بهذه النوع من الفيروس.ونقل مراسل شبكة رووداو الاعلامية الكردية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إنه “تم إجراء الفحص المختبري للمصابين 3 مرات، وتبين إصابتهم بالسلالة الجديدة”.واعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، امس السبت، عن الاشتباه بـ5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتأمين كافة المستلزمات للكشف عنه.



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